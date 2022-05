Architecte d'intérieur, diplômée de l'école Boulle et de l'école Camondo, J’ai eu l’opportunité d’intégrer plusieurs agences, dont deux des plus prestigieuses à Paris, toutes deux spécialisées dans le luxe et, plus particulièrement l’hôtellerie de luxe. J’ai travaillé durant 2 ans au sein de l’agence Jacques Garcia, puis pendant 5 ans chez Jean-Philippe Nuel.

Formée par ces derniers à la mise en scène d'un espace, à la création d'ambiance et à la direction et la gestion dans toutes ses phases d'un projet d'envergure, j’ai créé en 2009 l'agence Stéphanie Cayet, architecture d'intérieur – design.

Spécialisée dans l’hôtellerie et parfaitement au fait des exigences hôtelières je possède le savoir-faire nécessaire pour répondre aux attentes d'un groupe ou d'un hôtelier indépendant.

Je m’occupe également de projets de résidences particulières, de lieux publics tels que showroom, bar, restaurant, spa et d’espaces professionnels.