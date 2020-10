Stéphanie EYMARD (OLMO)

Professionnelle de santé depuis plus de 20 ans, dont 12 ans en psychiatrie et diplômée en psychologie de l'université de Paris 8, mon parcours professionnel me permet aujourd'hui de vous accompagner en tant que psychologue et hypnothérapeute.



Le psychologue est le spécialiste du psychisme et du comportement humain. Il réalise des analyses et des évaluations psychologiques de patients en souffrance psychique afin de les aider à dépasser celle-ci. Pour cela, il conçoit et met en place des actions préventives et curatives comme l'écoute ou les conseils.

J'interviens donc dans différents domaines tels que l'anxiété, le stress, l'estime de soi, le burn-out, le tabac, la perte de poids, les phobies.

Sensibilisée à l'oncopsychologie, jaccompagne des personnes tout au long de leur traitement radio ou chimiothérapique.



Je peux accompagner les transitions professionnelles en proposant notamment des bilans de compétence, du coaching.

Consultante en entreprise et IPRP, je peux être sollicitée pour des audits sur les risques psychosociaux, des entretiens individuels, des enquêtes harcèlement, et participer au recrutement.



Je propose également des actions de formation et l'animation de groupes d'analyse de pratique.



Je mets à votre disposition toutes ces compétences afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs.