Alexandre RAGONS

Bonjour,



Professionnel de santé, je viens d'obtenir le diplôme de psychologue tout en exerçant en parallèle mon activité libérale. Je vous accueille dans mon cabinet (cabinet SOLU'PSY) à Lille, pour des consultations individuelles ou je me déplace dans la région des Hauts de France dans votre entreprise.



Spécialisé en RPS et QVT, je souhaite mettre à profil mes compétences afin de promouvoir vos salariés dans une dynamique positive et performante.



Les questionnaires, entretiens et l'analyse font partis des outils de ma pratiques dans le cadre de l'audit et du conseil, mais d'autres spécificités existent : tel que l'analyse des pratiques, la gestion de stress, la préparation au événements professionnels ou personnels par des outils tel que l'hypnose, le coaching ou l'entretien motivationnel, dans un cadre individuel et/ou collectif.



La GPEC ou la réorientation professionnel font parti des possibilités qu'à une personne face aux aléas de la vie (maladie, traumatisme, rupture, cycle de vie ...). Je vous propose un accompagnement réflexif qui mettra en lumière des décisions réfléchies (coaching, bilan de compétence, accompagnement au projet professionnel durant cette période ...).



Des formations pour les nouveaux managers ou des bilans de compétences vous seront aussi proposés.



Motivé, consciencieux, souriant et bienveillant, je suis expérimenté en communication thérapeutique, hypnose et thérapie brève, capable de gérer les situations de stress.



Mes compétences :

Empathie

Formation

Autonomie

Ecoute

sevrage tabagique

douleurs chroniques

accompagnement à l'entretien thérapeutique pour les maladies et les suivis dont ils ressortent (diabète, cancer, TMS ...)

Tests psychologiques

Conseil en recrutement

Analyse de lactivité

Entretiens professionnels

Gpec - RH