Stéphanie FAUX

CDD 4 au 26 novembre 2021 Virage Conseil pour Field Flex Chanel sur les départements 02 / 08 / 10 / 45 / 51 / 52 / 55 / 57 / 60 / 71 / 89. Collecte modules Chanel maquillage et parfums pour recyclage dans les parfumeries : 1h pour Soi, Marionnaud, Nocibé, Sephora, Beauty Success.

CDD 17 février au 21 avril 2021 Impact pour GARDENA sur les départements : 02 / 51 / 54 / 55 / 77. Implantation, suivi, mise en rayon et pose de PLV dans les enseignes de Jardinierie ; produits darrosage, outillage et outils de jardin.

CDD 6 au 25 janvier 2020 IDTT pour lOréal. Département 51. Implantation, mise en rayon, gestion des stocks, pose et changement de PLV en hypermarchés.

Missions Merchandising depuis 2016 DMF, IMPACT, LOCASER, RMA, IDTT, STRADA, EXOS.

Mise en rayon, réimplantation, respect des plans, squelettes, montage de boxs, pose PLV, BRI, Tous rayons : frais, surgelés, épicerie, bazar, liquide, DPH, DMF Corinne DEPIERRE 06 30 49 65 63 HENKEL CS Benoît 06 08 87 70 13 JACK DANIELS CS Mathieu 06 23 30 49 54 HAMELIN CS Philippe 06 84 02 71 49 LEA NATURE CS Nicolas 06 99 60 80 35

1990/2016 Commerciale auprès des enseignes de la Grande Distribution