Stéphanie BAUX

Docteur en sociologie, j'ai plus de dix ans d’expérience en Afrique de l'Ouest et en Asie dans le secteur de la solidarité internationale, essentiellement dans la coordination de programmes d'urgence ou de développement. Je possède aujourd'hui des compétences avérées en coordination technique et opérationnelle, en direction stratégique de programme et recherche de financement, mais aussi en gestion des ressources humaines, logistiques et financières.

Spécialisée dans les secteurs de l'éducation, la formation, l'emploi et entrepreneuriat; la gouvernance et le développement local; l'inclusion et la protection sociale; je suis particulièrement intéressée par la promotion des Droits humains et par la lutte contre les discriminations des personnes les plus vulnérables et marginalisées.



Mes compétences :

Gestion financière et RH

Promotion des Droits humains

Recheche, étude et évaluation

Recherche de financement

Développement et gouvernance locales

Education, formation, insertion professionnelle

Conception et gestion de projet

Coordination technique

Coordination de projets

Direction générale