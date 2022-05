Pauline CASSAN

Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer des capacités en gestion de projets, de la recherche de financement en passant par des études de faisabilité technico-économique, le développement de référentiels agricoles et l'audit, la communication et l'évènementiel, le conseil et la formation des agriculteurs.



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Allemand

Anglais

Audit

Certification

Conseil

Espagnol

etudes de faisabilité

Formation

PAC

Recherche

Recherche de financements