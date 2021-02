Stéphanie FLOHOT

=> Une expertise confirmée dans le secteur de la prestation RH, sur des fonctions opérationnelles (réseau) ET support (direction commerciale).

* Déploiement opérationnel de clients Grands-Comptes, pilotage de projets RH, création d'outils et process de production, suivi financier et pilotage de la performance, développement et suivi commercial, management déquipe, conduite dappels doffres.

* Expérience pluridisciplinaire : Métier - Commerce - Ressources Humaines - Projet.

* Mes valeurs : écoute active, sens du service client, organisation/rigueur et proactivité.

Je me tiens à lécoute pour échanger sur toute opportunité de poste, correspondant à mon profil, qui serait à pourvoir au sein de votre entreprise.