Stephanie HAUTION

Riche d'une expérience professionnelle de 10 années en tant que responsable Qualité, Sécurité, Environnement au sein d’une entreprise de fabrication de vêtements de protection individuelle, je me suis vu confier différentes responsabilités.



La mise en place et le suivi des systèmes ISO, la formation et l’encadrement d’une équipe, l’élaboration de dossiers techniques produits, ou encore le travail en relation avec la clientèle sont des compétences que j’ai acquises.



Je suis dotée d’une grande ouverture d’esprit, d’une rigueur scientifique, d’un sens de l'organisation et d’un esprit d'invention.





Mes compétences :

Dynamique

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe