Franck FRANCK GAUMY (GAUMY)

Manager expérimenté, créatif et dynamique spécialisé dans la gestion QHSE et des Services support à la production dans les secteurs :

• Packaging pour l'agro-alimentaire et la pharmacopée, Automobile, Plasturgie industrielle , Mécanique et métallerie industrielle, Transformation d’isolants (thermique, incendie et acoustique) et Textile (fabrication et distribution).



Spécialiste de la certification Packaging alimentaire aux normes ISO22000, 22002-4, référentiels SQF7.2, BRC IOP 5 (site de SUPERFOS , AMCOR FLEXIBLES SELESTAT, PSP CHABRIS)

Actuellement Directeur Opérations PSP et Qualité du Groupe Plastics Systems Packaging,



Mes compétences :

ISO 14001

Automobile

Iso 9001

Gestion de projets

BRC et ISO 22000

Plasturgie

Textile technique

Mécanique générale

Gestion budgétaire

Hygiène Alimentaire

Sécurité au travail

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

GPAO

Analyse environnementale

Informatique

ISO 900X Standard

Audit QHSE

ISO 14001 Standard Site IPCE

Statistical Process Control

BRC/IOP , Hygiène Agro-alimentaire

Management QHSE

Outils Qualité

Informatique (Pack office, ERP, Programation FileM

Evaluation des risques QHSE + Plans d'actions QHSE

Iso 15378

Packaging agroalimentaire

Packaging pharmaceutique