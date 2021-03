Stephanie LAMY

Www.stephanielamy.com

hello@stephanielamy.com



+ de 15 ans d'expertise en photographie

bilingue (français - anglais) + quelques notions de portugais

Disponible pour missons photographiques en entreprises et pour artistes/artisans/indépendants, en portrait, immobilier & architecture, news & documentaire (photojournalisme)



originaire de Paris, France, vivant actuellement en Corse, du côté d'Ajaccio après 8 ans sur la côte Ouest du Canada, à Vancouver, BC

je vous offre mon expertise pour présenter et embellir votre marque & votre société, créant des images sur mesure pour connecter avec vos clients et vous développer au mieux sur votre marché

passionnée par les histoires que je raconte en images, je capture l'essence de ce que j'ai devant mon objectif, en créant des images authentiques

j'offre mes services aux professionnels ainsi qu'aux particuliers



Mes compétences :

Retouche photo

Photographie

Adobe Photoshop CS6

Photographie documentaire

Photographie immobilière

Photographie événementielle

Photographie - portrait

Photographie sportive

Microsoft Office