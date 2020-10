Stéphanie LE FAUCHEUR-SLAMANI

Planett est un groupe PME du travail temporaire de 38 ans d'expérience. Le groupe se démarque des grandes enseignes du travail temporaires grâce à un service de proximité.

Professionnels des Ressources Humaines confirmés, nous conseillons les entreprises sur les thèmes suivants:

- Gestion de la flexibilité: coût, juridique

- Recrutement de compétences clés

- Connaissance et anticipation des ressources des bassins d'emploi afin de garantir la réactivité et la qualité.



Transversalement, nous sommes force de propositions pour optimiser la masse salariale ou fluidifier les flux d'information avec des solutions sur mesure dont notamment:



- Des offres d'implants in situ chez les clients pour gérer la main d'œuvre précaire et sa productivité.

- Des solutions informatiques d'intégration des temps de travail, des contrats, des salaires et des documents administratifs de gestion du personnel/

- La formation comme levier de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,



Experte des solutions globales RH, je suis en lien direct avec la plupart des acteurs majeurs de l'emploi sur le bassin de Nantes et de Saint Nazaire car recruter la bonne personne pour le bon poste et pour la bonne entreprise est mon objectif de chaque instant.

Rompue aux méthodes, process et outils du travail temporaire, je maîtrise aussi un outil de contrôle de gestion social des coûts du CDD que j'ai conçu pour orienter les entreprises vers de solutions optimisées de gestion de la masse salariale.



Mes compétences :

Ressouces humaines

Recruter

Management commercial

Formation professionnelle

Droit du travail

Management opérationnel

Négociation