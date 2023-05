Stéphanie MEKHATI (LEFORT)

J'ai occupé mon premier emploi à 17 ans, depuis je n'ai eu de cesse de travailler, mon parcours est éclectique ce qui me permets de maîtriser divers secteurs comme : La vente, le social, l'administratif, le secrétariat, la prospection téléphonique et le conseil clientèle.



Après la crise sanitaire j'ai voulu revenir vers le salarial, mais une fois que nous avons connu l'entreprenariat il est difficile de s'en défaire. Étant à temps partiel (uniquement 52 heures par mois), j'ai souhaité de nouveau être en freelance, ne pouvant plus être "sous le casque" j'ai orienté mes activités freelance sur des missions que je maîtrise et sans l'usage intensif du téléphone.



Vous pouvez ci-dessous voir mon curriculum vitae afin d'apprécier mon parcours professionnels.





Je vous invite à voir les différents services que je propose ainsi que mes tarifs qui ne sont pas forcément à l'heure, j'ai voulu répondre aux besoins ponctuels des entreprises.





Je recherches des missions de :



- Secrétariat (création document, saisie devis, facture, courrier etc.),



- Administratif (gestion de vos courriels, tchat service client ou conseil clientèle etc.),



- Assurance (rédactrice sinistre ou agent back-office : saisie des constats, réponses aux courriels ou courriers etc.),



- Chargée de recrutement (rédaction et diffusion de l'annonce, tri des CV, premiers entretien à distance etc.),



- Formation (animer des formations, corriger des copies ou exercices etc.)