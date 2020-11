Stéphanie MEYNET

Pendant mes dix-neuf années d'expérience, j'ai eu la chance de mettre en pratique toute la variété des disciplines de l'ingénierie logicielle.



J'ai piloté des projets complexes à la fois en tant que MOA et MOE.

J'ai travaillé sur des projets d'envergure internationale, avec de fortes contraintes de qualité.



J'ai une importante pratique de l'AMOA et de l'analyse métier.

J'ai une aptitude reconnue à comprendre rapidement des domaines métier techniquement ou humainement complexes.

Cela me permet d'avoir un vrai apport fonctionnel dans mes différents projets et d'atteindre l'objectif qui me tient le plus à coeur : satisfaire les utilisateurs.



Etant très attachée à la qualité des rapports humains dans le travail, je place ceux-ci au centre de ma démarche projet.



J'ai également un gros bagage méthodologique et technique, et je m'efforce de rester au fait des dernières innovations technologiques afin de faciliter le travail avec les équipes techniques.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Gestion de projet

Méthodes Agile

Outils collaboratifs et sociaux

Télécoms

Ingénierie logicielle

Analyse fonctionnelle

Energie

Architecture logicielle

Conduite du changement

MOE, MOA, AMOA

Risk Assessment

Coordination de projets

Conseil

CMMI

Business Process Management

Mobile

C

Recommandation stratégique

Design Patterns

Benchmarking

Décisionnel

SQL

Conception UML

Responsive Design

JavaScript

C#

Collectivités Territoriales

Étude de marché

PHP

HTML 5

CSS 3

C++

Java

Voix sur IP

Organisation du travail

PhoneGap

Node.js

SEO

Machine Learning

Webmarketing