Stéphanie PASQUALON

Il y a quatre ans, j'étais ingénieur informaticienne jusqu'à ce que je décide de quitter ma zone de confort pour vivre une nouvelle aventure.

Je suis donc allé en Australie pour améliorer mon anglais, apprendre & découvrir de nouvelles expériences.



J'ai réalisé un visa Working Holiday pour 1 an puis j'ai effectué un voyage en Asie du Sud-Est avant de m'installer au Cambodge.



Lors de mon séjour au Cambodge, j'ai créé des sites internet avec Wordpress pour différentes entreprises.



J'ai travaillé pour une agence de voyages au Vietnam en tant que Digital Marketer et j'ai obtenu deux certifications en Marketing des réseaux sociaux avec HubSpot Academy.





Étant de nature sportive & ayant une expérience en tant que coach de vie, j'ai récemment lancé mon entreprise en ligne afin d'aider les coachs de vie & entreprises du milieu du sport à être visibles sur les réseaux sociaux.



Je sais utiliser de manière professionnelle Facebook, Instagram, YouTube Studio, Linkedin & Creator Studio.



Je peux vous aider à monter des vidéos & podcasts, créer et gérer vos groupes & pages professionnelles Facebook. Je peux aussi planifier vos contenus Facebook/ Instagram.



J'ai moi-même des pages & groupes Facebook, j'ai déjà réalisé des podcasts & vidéos et trouver des nouveaux prospects.



Mon but est de faire grandir votre entreprise & de vous libérer du temps.