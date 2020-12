Stephanie PEETERS

Je justifie d’expériences professionnelles dans le secteur de la grande distribution, du textile, du vin et de l’hôtellerie sur la région Aquitaine et à l’international. J’ai construit mon parcours professionnel en tant que commerciale, aide au développement marketing et chef d’équipe, responsable de mes propres résultats et de portefeuilles clients très diversifiés selon les entreprises.



Mon goût pour le commerce, mes qualités d’organisation et mon sens du relationnel, ainsi que mes compétences me donne à penser que j'ai toute mes chances pour réussir et faire partie de vos projets.



J’espère que ce message saura retenir votre attention, et serais ravie que vous me contactiez pour mieux vous exprimer mon enthousiasme et mes aptitudes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestionnaire

Organisée

Service client

Management

Esprit d'équipe

Commerce

Rigoureuse

Dynamique