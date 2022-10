Ah ma voix grave... qu' est- ce que j' ai pu en entendre parler!

Pourtant c' est grâce à elle que je travaille comme comédienne voix- off! A la fois sérieuse et sensuelle je peux m' en servir dans plein de domaines différents: publicité pour une banque ou pour un parfum, documentaire sociologique ou grosse comédie pour des pubs radios.



Mes compétences :

Audiovisuel

Comédie

Comédienne

Communication

Films institutionnels

Voix off