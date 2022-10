Stéphanie PRINCE-FLANDÉ

Je suis diplomée d'un DESS de commerce international, option communication (après une maîtrise de LEA). J'ai fait tout mon cursus universitaire à la Sorbonne (Paris IV).



Avant cela j'ai eu la chance de vivre aux Etats-Unis et au Venezuela.

Je suis donc "fluent" en English et Español ! Et en plein apprentissage de l'Italien.



Je travaille actuellement chez UGC (cinémas), despuis 2001, en tant que responsable de la communication.

Avant d'être chez l'annonceur j'ai travaillé en agences de pub (TBWA ex BDDP - Mogador), pour McDonald's et le cinéma (lancement de films - Festival de Cannes).



Mes compétences :

Cinéma

Communication

Communication et Médias

Luxe

Médias

Mode

Musique

Voyages