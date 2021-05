Stéphanie PROD'HOMME DE ROQUEFEUIL

Parcours professionnel



2000 : diplômée Sciences Po Paris section Service Public



2001 : Coordinatrice relations extérieures chez Euro Disney

2006 : Chargée de Communication chez Plus Intérim

2010 : Chargée de communication et marketing chez Plus RH

2011 : Chargée de communication, marketing et sourcing chez Ergalis

2013 : Responsable communication et marketing chez Ergalis



A votre disposition sur tous ces sujets, ainsi que sur ceux liés à la création graphique et au recrutement 2.0



A la suite de mes études à l'IEP Paris (Sciences Po), où j'ai étudié en section Service Public, j'ai intégré la société Euro Disney en 2001.



Au sein de la Direction Générale, dans le service Relations Extérieures, j'ai été en charge des relations entre la société et ses interlocuteurs institutionnels.

J'ai donc été amenée à gérer des dossiers très divers tels que :

-évènements officiels (gestion d'évènement, redaction d'allocutions en français et anglais, prise en charge du protocole au sein d'évènements plus globaux)

- RP auprès des collectivités locales pour défendre des projets ou travailler en bonne intelligence sur des dossiers communs.

- go-between sur des dossiers techniques gérés par d'autres services

- accords/dossiers ponctuels (RATP, la Poste)

- relations avec les partenaires publics dans le management de dossiers d'envergure ou de crise (y compris gendarmerie/police)

- intermédiaire entre sevices sur des dossiers transversaux (qualités de présentation, d'analyse et de synthèse)



Dès 2003, j'ai également été en charge de la communication au sein du service gérant pour Disney le développement du pôle urbain Val d'Europe (salons, plaquettes, évènements, RP...)



J'ai quitté Disney en 2004 et ai rejoint la société PLUS RH (ex-Plus Intérim) .

J'y ai été chargée de la communication, du marketing et du sourcing.

Dans ce cadre, j'ai

- managé les sites internet de la société (design et contenu) et ai suivi leur fréquentation pour les optimiser auprès des internautes.

- géré les opérations marketing (mailing, gadgets clients, campagnes de communication)

- préparé les plaquettes clients

- rédigé les argumentaires commerciaux

- participé à la création des visuels/documents écrits et en ligne (photoshop)

- géré le budget sourcing (partenariats avec les sites emplois) afin de maximiser la visibilité de nos offres et les retours candidatures.

- participé aux réponses à appels d'offre en anglais et francais.

- pris également part à la politique de responsabilité sociale (& développement durable) de la société.



A l'occasion du rachat de Plus RH par le Groupe ERGALIS, en avril 2011, j'ai pris en charge la communication et le marketing de l'ensemble des entités du Groupe (6 marques, 65 agences)



Aujourd'hui confirmée dans ce poste, en tant que Responsable COmmunication et Marketing d'ERGALIS, j'ai pour mission l'établissement et mise en œuvre de la stratégie de communication - marketing du groupe

(13 spécialités et une marque corporate, 70 agences, 4.000 pers.)

-Mise en place de la charte graphique du groupe, et mise en œuvre sur les supports de communication.

- plans d'achat d'espace (définition du besoin, choix des fournisseurs, négociation, achat, mise en œuvre)

- refonte totale de 2 sites internet avec intégration des outils de publication d'annonces et de réceptions de candidatures (mise en place d'un outil de multidiffusion des annonces)

- Création du site institutionnel

- rationalisation des processus de fournitures des supports imprimées

- Définition, mise en œuvre des supports de communication interne externe

- Mise en place de la politique de communication 2.0 du groupe

- Membre du comité de pilotage RSE : initiatives et formalisation des actions développement durable.

- Rédaction de contenu sur les supports du groupe (newsletter, site internet, brochures, guide

intérimaire …)

- Rédaction des réponses aux appels d'offres en français et en anglais

- Choix et achats des objets promotionnels

- Opérations de relations presse



Mes compétences :

Sourcing

Rédaction

Communication

Microsoft PowerPoint

Relations Publiques

Adobe Photoshop

Marketing

Collectivités locales

Internet

Webmaster

Web 2.0

Webmarketing