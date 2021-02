La communication est partout !

Je propose de mettre ma créativité au service de vos envies.

Réflexion sur l'identité visuelle d'une marque, création de logo, réalisation de brochures, supports de communication, conseils...

Je porte des valeurs fortes : proximité, réactivité, créativité et celle qui me tient particulièrement à coeur : DONNER DU SENS.

Je suis passionnée par mon métier, je me réjouis de pouvoir partager cela avec vous !