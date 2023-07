Actuellement cheffe de projet migration vers LibreOffice à Grenoble Alpes Métropole. Je suis spécialisée dans les logiciels libres de bureautique et de PAO.

Investie dans les communautés du libre, j'utilise depuis plus de 10 ans des systèmes GNU/Linux et j'accompagne collectivités, associations, entreprises à adopter des logiciels libres