Christophe CATARINA

Mon parcours professionnel a coïncidé avec l'arrivée de l'informatique dans tous les secteurs de la société.



J'ai accompagné cette évolution au sein de grandes SSII, pour leurs clients 'grands comptes' (IBM, Pechiney, Air liquide, France Telecom, UNEDIC, etc.), et j'ai ainsi pu suivre toutes les mutations qui ont fait passer l'informatique de l'assembleur au web 2.0 et au Cloud.



Je me consacre maintenant à restituer cette expérience dans des missions de formation ou à la mettre en action dans une activité de production de sites web et des missions de conseil, plus particulièrement ciblées vers les PME.



Dans toutes ces activités, je veille à remettre au centre des relations professionnelles une éthique faite d'échange et de partage qui à motivé mon désir d'indépendance et mon adhésion aux valeurs du logiciel libre.



Je mène trois types de prestations :



- interventions de Consulting

Je conseille les dirigeants de PME. Comme spécialiste des phases d'évolution de l'outil informatique, je leur apporte une vision indépendante et élargie des possibilités offertes par les technologies actuelles. Je leur permet de retrouver la gouvernance de leur système d'information grâce à l'intégration d'outils Open Source et de Logiciels Libres.



- développement de la visibilité sur Internet

J'accompagne les projets de création ou de refontes de sites web

Seul ou avec d'autres intervenants spécialisés, suivant la taille du projet, j'assure l'ensemble de la réalisation, depuis l'étude du besoin et le cahier des charges jusqu'à la validation, la mise en ligne et l'administration récurrente, en passant par le design et la réalisation technique.



- prestations de formation

J'assure des formations sur les thèmes liés à mon expertise technique (Unix, Linux, TIC) ou à mon expérience (bureautique libre, production, etc.), en inter ou intra entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Formation