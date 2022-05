Mickael MAINDRON

Fonctions récurrentes :

- Développement d'activités conseil sur les plans commerciaux, offres, et opérationnels.

- Gestion/développement des comptes

- Conseil et business développement auprès de startups



Domaines de compétences :

- Accompagnement/coaching de DSI

- Alignement stratégique du SI

- Pilotage DSI et projets

- Création/Pilotage de bureaux d'architectes

- Refonte et migration de SI

- Réalisation d'études d'opportunités

- Audit et architecture de SI