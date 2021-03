Stéphanie SOTO

Titulaire d'un BTS Force de vente obtenu par le biais du CFPB et du CNED à Londres, je travaille dans le secteur de la promotion immobilière et de la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans.

j'ai occupé les postes de gestionnaire des Actes, gestionnaire des stocks en assurant la liaison entre les notaires, les maîtres d'ouvrage/promoteurs et les réseaux commerciaux.

Je me suis également occupée de partenariats bancaires et de transactions immobilières.

Aujourd'hui, je suis chargée de commercialisation et je m'occupe de la partie communication du groupe

Saint-Agne immobilier (Saint-Agne Promotion et Agestis).