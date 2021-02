Attachée commerciale,

Coach Fitness et Professeur Hatha Yoga,





En recherche active sur Paris IDF et Région Aquitaine



Durant ces 20 dernières années, jai acquis une solide expérience dans le domaine du Tourisme, que ce soit comme Billettiste Affaires chez American Express ou Commerciale terrain chez Thalasso N°1 et Ethiopian Airlines.

Ces postes mont permis de développer des compétences techniques mais également de gagner en aisance relationnelle, autonomie et organisation.