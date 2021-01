Stéphanie STÉPHANIE ZIANE (ZIANE)

Je possède 15 années d'expérience professionnelle en tant qu'assistante et j'ai souhaité créer Rapide Secrétariat pour mettre mon savoir-faire au profit de professionnels et de particuliers n'ayant pas suffisamment de temps pour leurs clients, études ou vie de famille, les connaissances bureautiques nécessaires ou tout autre motif.



Après avoir obtenu un BTS assistant de gestion PME PMI en alternance, j'ai poursuivi ma carrière au sein d'entreprises de tailles différentes. J'ai pu travailler pour de petites structures comme pour des entreprises de renommée nationale. Je connais donc les problèmes auxquels vous devez faire face au quotidien. Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les qualités indispensables à une bonne assistante : discrétion, organisation, autonomie, rigueur et réactivité.



Notre objectif est de vous soulager dans la gestion de vos tâches administratives comme par exemple la rédaction de courriers, la facturation, la mise en forme de vos documents, la réalisation de curriculum vitae, la gestion de votre prospection téléphonique, la réception et transmission de vos fax et e-mails, la gestion de votre agenda, l'organisation de séminaires et/ou de déplacements, la gestion de vos notes de frais, la réalisation de vos devis...



Mes compétences :

SAP

Secrétariat

Gestion administrative

Gestion des intérimaires

Communication interne

Relation fournisseurs

Aide au recrutement

Gestion de la relation client

Relations clients

Assistanat commercial

Microsoft Office

Internet

Intranet

Gestion du personnel

Communication externe

Assistance administrative

Assistanat de direction

Communication événementielle