Stephanie THIERARD

Hypno-praticienne certifiée en hypnose ericksonienne et en hypnose rapide , je vous

accompagne en séance individuelle, de façon efficace,

pour des problématiques variées :

- arrêt du tabac ;

- anxiété;

- gestion des émotions ;

- estime et confiance en soi ;

- sommeil;

- douleurs chroniques ;

- contrôle et perte de poids ;

- addictions, phobies ;

- difficultés scolaires ;

- acouphènes.

- traumatismes

Je vous accompagne également dans le nettoyage émotionnel, pour vous aider à traverser un évènement traumatique du passé et guérir vos blessures intérieures : pour cela je vais user volontiers de la thérapie symbolique avancée qui permet, en hypnose, d'aller rassurer, réparer les différents archétypes

blessés en nous (enfant intérieur, féminin et masculin intérieur, critique, etc.).

Lors de nos séances, je vous accompagne pas à pas dans un premier état hypnotique, puis nous approfondissons cet état à votre rythme, de la façon la plus agréable et la plus confortable pour vous.

C'est une démarche profonde et respectueuse de votre personnalité et de vos modes de fonctionnements.

J'ai tendance à y mettre un peu de jeu, car découvrir cette part inconsciente de soi est souvent une jolie découverte et l'accès à de nouvelles ressources qui

étaient juste là !

C'est le premier pas vers le changement.

Je suis attachée également à vous transmettre des techniques, des outils pour aller mieux et atteindre vos objectifs.

En ce sens, entre chaque séance, le plus souvent je vous encouragerai à faire quelques petits exercices dauto hypnose que je vous apprendrai.

Vous allez découvrir une méthode puissante de

changement et d'apprentissage au niveau

subconscient.

Mes apports complémentaires:

Amenée à accompagner souvent des personnes ayant

vécu des expériences traumatiques importantes dans l'enfance ou dans leur passé (agression, accident, deuil, licenciement, séparation, etc.), j'ai également

trouvé nécessaire de pouvoir m'appuyer également sur d'autres outils tout aussi efficaces : pour cela j'ai choisi

la méthode Décémo, méthode basée sur les

mouvements oculaires pour intégrer la charge

émotionnelle d'une expérience de vie difficile.

Magnifique méthode qui allie différents protocoles.



J'aime aussi aller libérer le corps et les traumas, quand

la personne est prête, par la méthode du TRE spontané.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez

échanger avant la prise de votre rendez-vous.

Je saurai me rendre disponible pour vous orienter et

vous guider.

À très bientôt,



Stéphanie Thierard

Hypno-praticienne et psychopraticienne