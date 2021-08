Stéphanie VITALE

Mes expériences professionnelles dans le commerce, puis dans lindustrie mont permis dacquérir des compétences techniques, managériales et commerciales.



Titulaire d'un BAC Pro PSPA + un BTS Assistance Technique d'Ingénieur, je possède également un Master de responsable administratif et financier (Euromed Marseille), je suis toujours en quête d'élargir ou d'approfondir mes compétences sans pour autant demander un salaire de ministre.



Le CDD de remplacement de 6 mois effectué en tant qu' Assistante planification chez Gassier m'a permis d'acquérir une première expérience sur le logiciel de gestion SAP.



Volontaire, dynamique et m'impliquant au mieux dans ce que j'entreprends, je suis à votre disposition pour mon prochain emploi.



Mes compétences :

Analyse de données

Gestion de la formation

Amélioration continue

Inventaire

Gestion de la production

Gestion des stocks

SAP

Logistique

Organisation du travail

Planification

Approvisionnement

Gestion de base de données

Conformité