Stephen TAES

Développeur web curieux, autonome, rigoureux, j'aime les applications simples, rapides et efficaces.



Un sens de l'écoute et du service renforcé par 12 ans d'expérience à travailler sur des projets variés, une expertise technique en constante progression grâce à une formation perpétuelle. Motivé par le besoin de faire toujours mieux et appuyé par de solides bases acquises lors de mon parcours, je prends plaisir à relever de nouveaux challenges.



Passionné, jeffectue une veille constante sur différents aspects liés au développement en vue denrichir ma culture technique : architectures, bonnes pratiques, technologies