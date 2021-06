Steve BÉCHIAU

Diplômé:



Diplôme d'état d'assistant funéraire en 2014.



du C.F.G (Certificat de Formation Générale) 1996.



du C.A.P (Certificat d'Atitude Professionnelle) 1999,industries maille-habillement.



du B.E.P (Brevet d'Etudes Professionelles) 2000,metiers de la mode et des industries connexes.



du Meilleurs Apprentis de Vendée(Médaille:Argent) 1999 Matériaux Souples,par le M.O.F(les Meilleurs Ouvriers de France).



Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile

(PSC1) Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 en 2011.



Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence de Niveau 2 (AFGSU) 2012.



Attestation de Formation d'Auxiliaire Ambulancier. 2012



Formation:

-sur la Gouvernance de la Mutualité en 2009.

-sur l'enjeux économiques et sanitaires du médicament en 2010.

-sur la Mise en place des agences régionales de santé 2012.

-sur Initiation aux mécanismes compréhension des états financiers d'une mutuelle livre II 2014.

-sur les différentes activités de la Mutuelle Livre II Harmonie Mutuelle 2014.

-sur les Mutuelles dans l'Économie Sociale et solidaire 2014.

-sur Connaître et comprendre les garanties santé et le conventionnement 2015.

-Formation sur le Logiciel de Gestion Gesta+ de Funéplus.2015

-Les dispositifs d'aide à l'accès à une couverture complémentaire santé-ACS/ACS-P 2015.

-La nouvelle Offre d'Harmonie Mutuelle (nouveau contrat de santé) 2015.

-Les Fondamentaux de la Communication Orale module I 2015.

-l'Art Oratoire en Débat module II 2016.

-Savoir lire les comptes de son groupement pour jouer pleinement son rôle d'élus 2016.

-Fondamentaux de la communication orale module III 2016.

-Discrimination salariale et Syndicale 2017.

-le Comité d'hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 2017.

-Matinal Juridique Syndicale autour de l'entretien préalable, Assistance Délégué et au Conseiller du Salarié 2017.

-Découvert de moyens d'action du syndicat santé et sécurité au travail 2017.

-Matinal Juridique Syndicale autour de l'inaptitude invalidité, médecin du travail 2017.

-d'études économiques, sociales et syndicales (connaître ses droits) 2018.

-formation sur le Conventionnement des Mutuelle 2018.