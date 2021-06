Steve BRISSIAUD - ARTISAN DU BIEN-ÊTRE

Nouveau site internet: www.stevebrissiaud-abe.com



Se sentir bien, en accord avec soi même,

malgré les difficultés de la vie et le stress du quotidien, s'apprend.



Nous savons prendre soin de nous jusqu'à un certain point,

mais il y a des moments où l'on avance moins sereinement,

où l'on aurait besoin d'un petit coup de pouce.



"Nous sommes tous artisans du bien être en apprenant à vivre avec nous même"





Besoin

d'équilibre :



Vous vivez plus la pression comme un stress handicapant, plutôt quune dynamique qui vous fait avancer ?



Vos émotions vous submergent et vous entrainent dans vos automatismes, elles vous empêchent d'agir en prenant de la distance ?



Vous souhaitez découvrir une pratique préventive pour préserver votre santé et votre bien-être ?

harmonie, équilibre du stress et de la pression, bien-être épanouissement apaisement, méditation, Reiki Traditionnel





Deux solutions s'offrent à vous:



- Séances individuelles d'accompagnement en cabinet - Reiki Traditionnel

(relaxation méditative par le toucher).



- Les Ateliers collectifs pour s'initier ou s'entrainer à la méditation pleine conscience.



Mes compétences :

Méditation

Reiki

Relaxation

Pédagogie intégrative

Ecoute active