Stève FRENEUIL

Chef de projet Négoce / Immobilisations sur SAGE X3.



Connaissance métiers et fonctionnelles :

- Modules Achats / Approvisionnements

- Module Ventes

- Module Stocks

- Module Immobilisations

- Module CRM



Rôles et missions :

- Conception

- Chiffrage

- Paramétrage

- Formation

- Spécifications



Gestion de projet :

- Planning

- Suivi de projet (délais, coordination)



Divers :

Formation internes et externes:

- Intégration des consultants

- Formation distributeurs / revendeurs



Mes compétences :

Gestion de projet

Chef de projet

Négoce

Immobilisation

CRM

Stocks

Sage ERP X3