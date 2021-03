Steve PERDEREAU

Rigueur, dynamisme et enthousiasme !

Voici ce qui peut me résumer, et les clés d'une réussite.



J'aime manager les équipes, les accompagner, leur insuffler la dynamique nécessaire au développement du site qui m'est confié.



Je suis directeur de centre de profit.

J'ai près de 10 années d'expérience dans ce domaine (et notamment dans l'immobilier).

Mon parcours m'a permis d'acquérir les qualités nécessaires à la direction d'un établissement, et donné le goût des challenges ambitieux.



Mes champs de compétence :

- commerçant, manager et gestionnaire,

- pilotage et gestion administrative et financière de l'établissement, en véritable patron

- leader de mes équipes

- recruter et former mes collaborateurs,

- gérer un compte d'exploitation et garantir rentabilité et profitabilité,

- Dynamiser et développer la visibilité par des opérations de communication et commerciales performantes,



Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses, et qui sait aussi refréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils les font. (Théodore Roosevelt)