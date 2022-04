L’expérience des enjeux de l’entreprise au quotidien m’a permis de forger les outils et de développer les qualités indispensables à la direction d’une PME : implication, adaptation, anticipation et pilotage, écoute, analyse et médiation, prise de décision, connaissance et transmission du savoir.

Diriger participe tout autant de sa propre capacité à définir un projet, une vision que de partager et susciter l'adhésion.