Steven Collins WOUAMBA NJONTÉ

Docteur/PhD en chimie bio-organique appliquée aux substances naturelles, je m'intéresse à la chimie analytique et plus particulièrement à la spectroscopie de masse couplée à la chromatographie liquide et gazeuse, ainsi qu'a la spectroscopie de RMN pour lidentification des les polluants environnementaux et des molécules bioactives dans les milieux complexes pour des applications dans le domaine agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, matériaux ou en bioraffinerie.

-Ingénieur de Recherche 6 mois dans un laboratoire de l'Université de Yaoundé 1, dans le cadre du Centre of Competence for the study of Antimicrobial Natural Product from Fungi-Humboldt Research Hub funded by AvH Foundation portant sur la recherche de molécules bioactive à partir de champignons microscopique.

-Doctorant et Ingénieur apprenti de spectroscopie de masse UPLC-HR(ESI)MS pendant 4 ans dans dans le projet YaBiNaPA sur le développement de nouvelles techniques d'extraction et de purification par chromatographie des substances naturelles bio-actives à partir de plantes médicinales. Détermination des propriétés biologiques des molécule extraites et caractérisées



Spécialités: Chimie médicinale, extraction, purification et caractérisation de biomolécules, chimie analytique (UV-Vis, HPLC, FT-IR, CG, RMN 1D et 2D...), chimie des biomatériaux et du bois, biochimie, chimie organique, biomasse lignocellulosique, extraction de polysaccharides







Biomatériaux

Gestion de projets

Chimie analytique

Biochimie

Chimie organique

Substances naturelles

Polysaccharide

Valorisation de la biomasse

Veille technologique

Polymères

Chimie du bois

Biomasse lignocellulosique

Extraction végétale

Chimie végétale

Transversalité et bilinguisme:

My research interests lie in two scientific fields: Organic Chemistry and Educational Sciences. In other words, how to demystify science education? Today, it is more and more difficult to dissociate research from teaching. This is why, in addition to fundamental research in Organic Chemistry and Molecular Pharmacochemistry, I am interested in Educational Science through Didactics and technological tools for teaching/learning.