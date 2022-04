Aline BARBAT-ROGEON

Docteur en chimie appliquée aux substances naturelles, je m'intéresse à la valorisation des agroressources et plus particulièrement à celle de polymères naturels ( polysaccharides, lignine) pour des applications dans le domaine agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, matériaux ou en bioraffinerie.

-Ingénieur de Recherche 18 mois dans un laboratoire public sur 2 projets (dont un avec un industriel) portant sur la modification de la cellulose pour le développement de nouveaux matériaux biosourcés

-Ingénieur R&D pendant 2 ans dans une Industrie de biens de consommations pour le développement de nouveaux ingrédients fonctionnels à base de polymères naturels

-Doctorante pendant 3 ans sur le développement de nouvelles techniques d'extraction de polymères naturels selon les principes de chimie verte à partir de co-produits de l'industrie du bois. Détermination des propriétés biologiques des molécule extraites



Spécialités: Chimie des polymères, extraction, purification et caractérisation de biomolécules, chimie analytique (UV-Vis, HPLC, FT-IR, CG, RMN liquide et du solide...), chimie des biomatériaux et du bois, biochimie, chimie organique, biomasse lignocellulosique







Mes compétences :

Biomatériaux

Rhéologie

Gestion de projets

Chimie analytique

Biochimie

Enzymologie

Chimie organique

Polysaccharide

Valorisation de la biomasse

Veille technologique

Polymères

Chimie du bois

Biomasse lignocellulosique

Extraction végétale

Chimie végétale