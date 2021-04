Diplômé BAC +3 dans le domaine de l'électrotechnique et la gestion des énergies (multi-énergie et énergies renouvelables).



Mon ambition est de poursuivre dans cette voie et de relever les défis qui s'offrent à moi !



Mes compétences :

Microsoft Office / O365

SAP

See electrical

SolidWorks

Power view (FLUKE)

Streetlight Vision

Electrotechnique

DiaLux, logiciel d'étude d'éclairement et de mise

Olympe, logiciel de conception de colonne montante