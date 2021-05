Paul DENIS

Passionné de pyrotechnie depuis mon plus jeune âge, je travaille depuis plus de 3 ans dans une société pyrotechnique où je m'épanouie pleinement à la conception et à la réalisation de spectacles pyrotechniques.



Travaillant autant avec les particuliers pour leur mariage, avec les institutions pour célébrer la Fête Nationale ou tout simplement la fête de leur ville, en passant par les agences événementielles et les sociétés privées pour leurs séminaires d'anniversaires ou de fin d'année ; c'est avec un réel plaisir que je met à profit et développe mon sens de la relation, d'élaboration, de conseil, de création, de planification et d'anticipation pour le bon déroulement du projet et la satisfaction du client.



Issue de formation électrotechnique, j'ai aussi un goût prononcé à tout ce qui concerne l’électricité et l’informatique.



Je suis très sociable, dynamique et déterminé !



Mes compétences :

Spectacle

Relation fournisseurs

Relations clients

Conception-Réalisation

Qualité et audit

Pyrotechnie

Gestion de projet

Pyrotechnicien

Réactivité

Gestion du stress