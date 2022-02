Steven GALET

Expert Comptable Associé



BDL - Expertise Comptable, Audit et Conseil

IREC / CSOEC - Institut Régional et Conseil Supérieur de lOrdre des Experts Comptables





BDL, cabinet dexpertise comptable, daudit et de conseil, accompagne depuis 1993 les entreprises dans les Hauts-de-France.



BDL en quelques chiffres :

- 9 sites : Cambrai, Valenciennes, Saint-Amand-Les-Eaux, La Bassée, Arras, Tourcoing, Lambersart, Armentières, Douai

- 30 ans dexpertise

- 18 experts comptables associés

- 300 collaborateurs

- 15 000 bulletins de paie mensuels



BDL est membre de DIFFERENCE, 5ème groupement de cabinets indépendants en France.