Steven JIMEL

Divers types de projets correspondent à mon profil.



Mes propositions ou missions vont du conseil au projet global, peuvent englober le suivie et production, que ce soit dans le cadre de la conception dun espace commercial, de la rénovation dune habitation ou du développement graphique dun projet de marque et denvironnement de marque.



Pluridisciplinaire depuis toujours, Je suis donc parfois communicant, DA, concepteur, ou producteur. Parfois graphiste (print notamment institutionnel et magazine), parfois décorateur et/ou pilote d'un chantier. Parfois associé, parfois salarié, parfois indépendant, parfois juste en renfort. Parfois designer (mobilier et agencement), parfois styliste (il y a longtemps). Parfois réalisateur (film d'entreprise et courts-métrage), DA photo, artiste peintre (toiles à l'huile), illustrateur de presse ou sculpteur d'œuvres de plus de cent tonnes. Parfois patron ou associé de restaurants ou de bars, dont 3 sur Paris et d'autres en province et à l'étranger dont le restaurant du Batofar, Chez Robert, ou encore plus récemment le Café Médicis. Bref, à 52 ans, je suis de ceux dont on dit qu'il a "plusieurs cordes à son arc", "du talent" , "les mains en Or" ou encore, "plein de ressources" ou de "savoir" (ce sont ici les dires de proches bien évidement).

Il est intéressant de me rencontrer quand on a un projet qui ne peut être confié qu'a un sénior ayant cumulé ce genre d'expériences vaste et diverses.



Qu'il s'agisse d'un sujet développé avec et pour un client ou avec et pour un patron, je garde en moi cet esprit entrepreneurial solidaire et partenaire à l'écoute du consommateur final.



Un point faible toutefois : l'Anglais



Mes compétences :

Gestion de projet

Mise en scène

Mise en page

Suivi de chantiers

Conception de produit

Organisation du travail

Décoration intérieure

Décoration

Création

Créativité

Devis

Coaching individuel

Dessin

Adobe Photoshop

Coaching d'équipe

Adobe InDesign

Design

Chaîne graphique

Graphisme publicitaire

Conception graphique

Graphisme print

Design graphique

Graphisme

Entrepreneuriat

Environnement

Animation de réunions