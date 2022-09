Steven KERMARREC

Diplômé d’un Master Achats à la Novancia Business School Paris et en Électrotechnique, j’ai pu mettre à profit ma double compétence lors d‘expériences significatives. Au cours de mes différents contrats dont un de 3 ans réalisé à DCNS, ces atouts, technique et commercial, m’ont donné la capacité de faire la différence et de répondre plus aisément aux exigences de l’entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Gestion des stocks et approvisionnement

Négociation commerciale

Analyse financière

Management d'équipe

Audit interne

Droit des affaires

Achats