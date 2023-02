Stevens PIERRE

Fort d'un Master spécialisé Achats & Supply Chain et de trois ans d'expérience dans les domaines de la Supply Chain Aéronautique et des Achats Bancaires, je cherche a renforcer mon profil et mes compétences a travers une expérience complémentaire en Supply Chain dans l'industrie Aéronautique.



D'une part formé et expérimenté dans la gestion de portefeuille de fournisseurs, je maitrise les méthodes d'analyse de causes racines, d'élaboration de plans d'actions correctives, d'audits de la performance et de maintien des impératifs QCD.

D'autre part, j'ai pu m'investir, en théorie comme en pratique, dans des processus d'appel d'offres, de négociation, de contractualisation et de redéfinition des besoins Achats.



Par ailleurs, je bénéfice d'un bon sens des langues et du relationnel, j’ai de l’aisance dans les échanges en Français, Anglais et Espagnol, tant à l’écrit qu’à l’oral.



Merci de consulter mon profil !





Mes compétences :

Airbus A400 Aircraft

Audit

Supply Chain

Risk Management

Kanban

SAP

Lean Management