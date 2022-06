Stohr LAURENT

Autodidacte issu des métiers technique dans l'automobile.

Orientation métiers de conseil et vente aux privés puis professionnels.

Ligier automobiles : Conseiller commercial

Sayag electronic technico commercial.Enseignes lumineuses electroniques

Référencement Directories Geneva pages.

Médias presse / Web Night & the City Geneva.

Région rhône alpes et suisse.romande .







Mes compétences :

Communication

Communication digital

Conseil

Digital

Digital Media

Média