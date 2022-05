Etudiant en BTS Services Informatiques aux Organisation spécialité Solutions d'Infrastructures Systèmes et Réseau. Je suis passionné de TI et de sécurité informatique. Jaime le travail déquipe et apprécie le contact client. Les challenges professionnels garantissent ma motivation et mon énergie en entreprise. Mon aisance orale me permet de madapter à mon public.