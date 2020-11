Sulaimane ABDOULBASIT

Diplômé d'un DUT Informatique et d'une Licence Professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels option Génie Logiciel-Système d'Information, je travaille actuellement au sein du groupe AFTRAL de Paris en tant qu'Analyste Support Applicatif depuis 6 ans.



Passionné par l'informatique depuis ma jeunesse, je considère mon travail comme ma passion.



"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie."

Confucius



Mes compétences :

SQL

BASH

WordPress/Joomla

Microsoft SQL Server

VBA

Oracle SQL Developer

SAP R/3

HTML/CSS/PHP

Selligent

Sciforma

Business Objects

Sage ERP X3

Microsoft Office

Java EE

Méthode agile/Merise/UML

Windows/Linux

SSRS/SSAS

JavaScript

Python

Gestion de la relation client