Suzanne JIMENEZ

Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une relation privilégiée avec le secteur de la construction. Mon père lui-même a été constructeur, j'ai ainsi toujours été présente dans ses chantiers et j'ai même participé à la réalisation de la majorité des travaux. J'ai toujours été passionnée par la construction et l'architecture, c'est ainsi que j'ai mené mes études avec succès.



Lors de mon parcours, j'ai travaillé depuis 2017 en CDI à Muret comme Architecte chargée de la création de maisons individuelles, du développement des différentes phases du projet, application du logiciel Archicad aux diverses parties de projet. Depuis 2013 jusqu'à 2017 J'ai travaillé chez Archymade à Balma comme architecte. J'ai travaillé comme conductrice de travaux à Barcelonne dans des chantiers de réhabilitation extérieure/intérieure et aussi j'ai travaillé comme collaboratrice d'architecte réalisant réhabilitation et décorations d'intérieurs dans 4 logements et j'ai gestionné divers projets internationaux (Afrique, Amérique du sud, Turquie...)



L'élaboration du projet me motive, tout autant que le suivi de la construction dans les chantiers. Je cherche un poste de travail plus importante, qui puisse me donner l'opportunité d'exprimer toutes mes compétences. Je suis également très dynamique et travailleuse, avec une grande envie de développer de grands projets d'architecture.



Mes compétences :

Études de sécurité, santé

Suivi des fournisseurs

Visuels de modèles 3D intérieur, extérieur

Élaboration des plans techniques détaillés

Projets décoration d'intérieur

Réalisation de devis

Suivi des clients

Suivi administratif

Supervision de chantier

Projets de réhabilitation, échafaudages

Archicad, Batigest, Luminion, Artlantis

Logiciels: Autocad,3d max, Revit,Presto,Photosho