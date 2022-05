Yolande JIMENEZ

Des cours en communication et design graphique à l'UQAM (Montréal, Québec).



Une Licence en communication sur support électronique, à l'Université de Montpellier III.



Plusieurs années d'expérience en journalisme et communication (graphisme, webdesign, motion design, rédaction, gestion de projets, organisation d'événements, coordination de campagnes de promotion, veille stratégique, etc.)



J'ai fondé yola-image.com et travaille en freelance en graphisme, webdesing, photo, vidéo et création de contenu.



yola-image se spécialise dans les projets de graphisme, webdesign, motion design, animation et photographie. Que vous soyez une entreprise, une association, un organisme culturel, un artiste ou un indépendant, yola-image vous accompagne tout au long du processus d'élaboration de votre image.



Pour voir mon portefolio :Array



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS5

Adobe Illustrator

GIMP

QuarkXPress

motion design

Website Design

Sonic Foundary Sound Forge

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

HTML

Adobe Indesign

Adobe After Effects

Adobe