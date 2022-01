Suzelle HARDEL

Généraliste de formation, durant mes activités professionnelles, j'ai développé des compétences dans les domaines du développement durable, la gestion de projet et la transmission de connaissances.

J'ai également mené des projets en concertation avec des organisations professionnelles et partenaires institutionnels autour de la mise en conformité et la prise en compte des évolutions métiers des PME-PMI. Mon parcours professionnel m'a permis d'accompagner, de former et de conseiller de nombreuses entreprises artisanales dans leur projet de développement économique et de mise en conformité environnementale.

J'ai complété ces expériences par un Master axé sur les Systèmes d'Information Géographique et la gestion intégrée des ressources environnementales. Cette double compétence me permet aujourd'hui d'avoir une approche plus affinée du développement économique et de l'aménagement des territoires en intégrant la gestion des risques et le génie environnemental.



Mes compétences :

Gestion du risque

Géomatique

Economie

Webmaster

Développement économique

Géographie

Sécurité au travail

Communication

Marketing

Intelligence économique

Environnement

Gestion de projet