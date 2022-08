Sybille CO-MINH

Mon objectif est d'intégrer une entreprise dynamique et engagée, avec des valeurs humaines.



10 année d'expérience au sein de services commerciaux, relationnel B to B.



Compétences techniques et relationnelles et savoir-faire commercial.

Des valeurs:

- Le dynamisme et la ténacité,

- Le sens du relationnel, l'adaptabilité et l'autonomie.

- L'esprit d'entreprise et le sens des responsabilités,

- La capacités d'organisation et de gestion du temps de travail.



Spécialités:

Optimisation des relations commerciales.

Entretien et développement de portefeuille clients b to b, optimisation de la valeur commerciale



Compétences techniques et relationnelles:

Prospection, négociation, fidélisation.

Contribution à la réalisation des objectifs, gestion de planning.



Mes compétences :

Relation clients

Assurances de personnes

Gestion de portefeuille

Assistanat commercial

Fidélisation client

Animation commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Commerce B2B