Sylvain BAVAIS

La roue de DEMING décrit parfaitement mon mode de fonctionnement professionnel et personnel.



Mes différentes expériences professionnelles représentent un réel atout, et caractérisent ma pleine capacité à m'adapter à tout secteur (agroalimentaire, agrofourniture, industrie automobile, distribution, santé,...)



Elles me permettent de bénéficier d'un champ de vision élargi, grâce aux différents secteurs d'activité investis, mais également grâce à l'appropriation de normes de fonctionnement pointues de groupes reconnus tel que TRIGANO, ROULLIER, PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE (PPR), ....



En poste, je ne limite pas mon implication à la pleine maîtrise des fonctions traditionnellement rattachées au poste de responsable financier. J'apprécie tout particulièrement investir d'autres champs d'activité (implication au sein de groupes de travail, réorganisation d'unités, recrutements, plan informatique, audit qualité,...). Si on m'en laisse l'opportunité, la recherche d'économies financières est l'un de mes domaines de prédilection (négociation des contrats, optimisation des placements et des conditions bancaires, apport d'efficience administrative par l'informatisation, mise en concurrence des fournisseurs, audit critique des impôts, taxes et charges sociales,...). Cette persévérance à rechercher de réelles sources d'économies reflète très certainement une volonté à démontrer que les services administratifs peuvent également apporter une pierre à l'édifice de la rentabilité optimisée. Je travaille actuellement un dossier représentant une économie de taxe de plus de 2 millions d'euros chaque année.



aptitudes personnelles : dynamisme, persévérance, sens relationnel & management humain



Compétences professionnelles :



COMPTABILITE

- maîtrise de la comptabilité opérationnelle approfondie

- fiabiliser linformation comptable (respect des délais et des normes)

- travaux de consolidation

- comptabilité analytique



CONTROLE DE GESTION & BUDGETS

- production du budget et animation du pr