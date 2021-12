Sylvain BOURASSEAU

Dynamique, entreprenant et serviable, je suis actuellement étudiant au BTS chimiste du lycée Albert Camus de Mourenx. (64)

Cette formation, ainsi que ma personnalité, me permette d'être flexible et ainsi de m'adapter aux besoins du moment en proposant des solutions appropriées et originales.

De plus je suis mobile et n'hésite pas à me déplacer si une opportunité s'offre à moi !



Il est possible de me contacter par e-mail :

- bourasseau.sylvain@ymail.com



Où par téléphone :

- 06-08-15-58-75





Non précisé : Depuis 3 ans, chaque période de vacances scolaire passé à Auchan !



Mes compétences :

Chimie

Créativité

Relationnel

Communication orale

Didactique

Autonomie

Travail en équipe

C2i

Organisation